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27.11.18 14:32
Глава Ингушетии действовал в рамках полномочий при заключении соглашения об установлении границ с Чечней
"Представляется, что глава республики Ингушетия действовал в рамках полномочий, определенных федеральным законодательством и Конституцией Ингушетии", - заявила на заседании КС РФ полномочный представитель Генпрокуратуры.
Также он отметила, что "заключенное соглашение об установлении границ между Ингушетией и Чечней и закон республики Ингушетия от 4 октября 2018 года приняты в рамках компетенции заинтересованных субъектов РФ и не противоречит Конституции РФ.
Кроме того, представитель Генпрокуратуры подчеркнула, что оспариваемое соглашение согласуется с существующей конституционно-правовой практикой разрешения территориальных вопросов между субъектами РФ и является их конституционной обязанностью.
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