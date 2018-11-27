Глава Ингушетии действовал в рамках полномочий при заключении соглашения об установлении границ с Чечней

27.11.18 14:32

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Подписание соглашения о границе было обусловлено неурегулированностью до настоящего времени вопроса принадлежности ряда территорий, возникших в результате преобразования Чечено-Ингушской республики, считают в Генпрокуратуре РФ.

"Представляется, что глава республики Ингушетия действовал в рамках полномочий, определенных федеральным законодательством и Конституцией Ингушетии", - заявила на заседании КС РФ полномочный представитель Генпрокуратуры.

Также он отметила, что "заключенное соглашение об установлении границ между Ингушетией и Чечней и закон республики Ингушетия от 4 октября 2018 года приняты в рамках компетенции заинтересованных субъектов РФ и не противоречит Конституции РФ.

Кроме того, представитель Генпрокуратуры подчеркнула, что оспариваемое соглашение согласуется с существующей конституционно-правовой практикой разрешения территориальных вопросов между субъектами РФ и является их конституционной обязанностью.