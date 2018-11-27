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Конкурс на создание памятника Гранину объявят в ближайшее время - Смольный

© РИА Новости. Игорь Руссак
27 ноября. Interfax-Russia.ru - В ближайшее время будет объявлен конкурс на создание памятника к 100-летию Даниила Гранина, сообщает пресс-служба Смольного во вторник.

Накануне в Москве временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с министром культуры России Владимиром Мединским и президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным.

"В ходе обсуждения действующий глава города предложил ускорить объявление всероссийского конкурса на создание памятника к 100-летию почетного гражданина Петербурга Даниила Гранина и включить в состав его жюри специалистов северной столицы", - говорится в сообщении.

Две недели назад А.Беглов и С.Степашин договорились, что в рамках празднования 1 января 2019 года 100-летия Даниила Гранина в Центральном районе города на Неве появится сквер его имени. Также на стене дома на Малой Посадской улице Петроградской стороны, где жил писатель, будет установлена мемориальная доска.

Как сообщалось, памятник писателю Д.Гранину установят в Невском районе Санкт-Петербурга в 2019 году. Он будет расположен на газоне возле библиотеки имени Д.Гранина на Дальневосточном проспекте.

Кроме того, один из бортов "Аэрофлота" назовут именем писателя.

В рамках Года Д.Гранина пройдет 120 мероприятий. В феврале 2019 года в Санкт-Петербургской филармонии состоится торжественный вечер.

Ежегодный "Петровский конгресс" в июне 2019 года посвятят творчеству Д.Гранина. Также в течение года начнется издание полного собрания сочинений писателя. В конце года в рамках Санкт-Петербургского культурного форума пройдет конференция "Д.Гранин. Жизнь. Творчество. Служение".

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