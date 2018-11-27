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27.11.18 14:54

Почти 4 тысячи объектов для зимнего отдыха заработает в Москве

© РИА Новости. Илья Питалев
27 ноября. Interfax-Russia.ru - В течение зимнего сезона 2018-2019 годов в столице будет работать 3,8 тыс. объектов для активного отдыха, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте во вторник.

В частности, по его словам, в городе будут открыты 1,6 тыс. универсальных площадок для зимних видов спорта, 1,4 тыс. катков с естественным и искусственным льдом, 384 лыжных трасс, 264 ледяных горок и снежных городков, 50 мест для моржевания, а также 49 горнолыжных склонов, мест катания на тюбингах, собачьих упряжках и снегоходах.

"Главным местом зимнего отдыха станет ВДНХ. Последние четыре года здесь работал главный каток страны. 30 ноября выставка сделает следующий шаг вперед - откроет зимний городок для активного отдыха и развлечений", - написал С.Собянин.

Так, справа от арки главного входа на ВДНХ заработает тюбинговая горка со склоном длиной 80 м; за фонтаном "Дружба народов" в крытом павильоне можно будет сыграть в керлинг; между павильоном "Оптика" и фудкортом разместится детский снежный городок.

На Центральной аллее ВДНХ между "Дружбой народов" и "Каменным цветком" будет работать каток "Цветник", на котором одновременно смогут кататься 1200 человек. На площади Промышленности заработает молодежный каток "Ракета", рассчитанный на 2500 человек одновременно. Также на выставке откроют детский каток.

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