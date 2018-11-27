Главы регионов из стран ШОС обсудят в Челябинске повестку будущего форума

27.11.18 15:12

© РИА Новости. Сергей Субботин

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Представители стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудят в Челябинске вопросы проведения Форума глав регионов ШОС, сообщается на сайте губернатора Челябинской области.

"Встреча будет проходить 4-6 декабря в Челябинске при содействии Совета национальных координаторов ШОС. В ней примут участие порядка 30 руководителей регионов Китая, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, Индии и России", - говорится в сообщении.

Они обсудят вопросы подготовки и проведения первого Форума глав регионов ШОС, отмечает пресс-служба губернатора.

"Ждем представителей государств на ознакомительной встрече, которая пройдет в Челябинске и будет посвящена теме межрегионального сотрудничества как фактора обеспечения устойчивого развития государств. Для подкрепления дружественных связей между странами-участницами ШОС, знакомства с потенциалом Челябинской области и определения перспективных направлений совместного сотрудничества, кроме деловой программы мероприятия, мы готовим для гостей города экскурсионную программу по ведущим предприятиям столицы саммита ШОС в 2020 году", - цитирует пресс-служба губернатора Бориса Дубровского.

Он отметил, что формат встречи направлен на формирование условий для прямого общения, обмена опытом и лучшими практиками территориального развития.

Форум является добровольным объединением руководителей, выступает в роли диалоговой площадки регионального уровня, рассматривает вопросы развития взаимодействия стран ШОС на региональном уровне.

Планируется, что он будет собираться не реже одного раза в год. Председателем является руководитель региона, на территории которого проходит очередное заседание.

Губернаторы будут обсуждать сотрудничество в торгово-экономической сфере, инновациях, медицине, культуре, спорте и туризме, науке и образовании.

Ранее сообщалось, что в 2015 году Б.Дубровский предложил проводить Форум глав регионов государств-членов ШОС.

Новый формат международного регионального взаимодействия получил поддержку на заседании Совета глав государств-членов ШОС в июне 2017 года в Астане.

На заседании глав правительств стран ШОС, прошедшим в Душанбе в октябре 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев пригласил представителей стран ШОС на ознакомительную встречу в Челябинск.