Законопроект о продлении расширенных полномочий Крыма и Севастополя в земельной сфере внесли в Думу

27.11.18 15:23

© РИА Новости. Владимир Федоренко

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта федерального конституционного закона "О внесении изменений в статью 121 федерального конституционного закона "О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", сообщается на сайте правительства,

Законопроектом предлагается продлить период, в течение которого нормативными правовыми актами Республики Крым и Севастополя могут быть установлены особенности регулирования имущественных и земельных отношений, отношений в сфере кадастрового учёта недвижимости и госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, до 1 января 2023 года.

Период, в течение которого могут быть установлены особенности регулирования градостроительных отношений, предлагается продлить до 31 декабря 2020 года.

Изменения вносятся в статью 121 ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя"

В настоящее время в федеральном законодательстве зафиксирована возможность установления особенностей регулирования в Крыму и Севастополе на срок до 1 января 2019 года.

Как говорилось в материалах к заседанию кабинета министров 22 ноября, предлагаемые изменения "необходимы для завершения процессов оформления и переоформления прав граждан и юридических лиц на земельные участки и другие объекты недвижимости, а также для реализации масштабных инфраструктурных проектов в Крыму".

Официальным представителем правительства России при рассмотрении палатами парламента законопроекта назначен заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.