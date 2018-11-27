27.11.18 15:40

© РИА Новости. Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Киевский районный суд Симферополя во вторник изберет меру пресечения для 12 из 24 моряков с кораблей ВМС Украины, задержанных в воскресенье вечером в районе Керченского пролива за нарушение государственной границы РФ.

По словам представителя инстанции, судебные заседания будут проводиться одновременно в трех залах. В суд во вторник доставят 12 моряков.

Среди адвокатов украинских моряков есть защитники, которые ранее представляли интересы крымско-татарских активистов. Джемиль Темишев и Айдер Азаматов прибыли в суд после 14:00 мск, сообщив журналистам, что их наняли родственники задержанных.

Ранее крымский омбудсмен Людмила Лубина сообщала, что еще девятерых моряков привезут в суд, скорее всего, в среду. Три раненых моряка находятся в больнице.

Л.Лубина уточнила, что если суд примет решение об аресте моряков, то они будут содержаться в СИЗО Симферополя.

25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшихся из Одессы на Черном море в Мариуполь на Азовском море. Суда отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечение государственной границы).