Шли в Бердянск: на задержанных украинских кораблях были сотрудники СБУ
  
Без водителей: 1 декабря на дороги Москвы и Татарстана выйдут беспилотные машины
   
В космических масштабах: "Роскосмос" рекордсмен по финансовым нарушениям
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
27.11.18 15:32

Дальний беспилотник ВВС США провел новую разведку у черноморского побережья России и Керченского пролива

© РИА Новости. Виталий Тимкив
27 ноября. Interfax-Russia.ru - На фоне инцидента в Керченском проливе стратегический беспилотный летательный самолет ВВС США RQ-4B Global Hawk во вторник совершил очередной многочасовой разведывательный полет вблизи побережья России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, осуществлял полет, курсируя вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, а также черноморского побережья Краснодарского края. В районе Севастополя он приближался к побережью на расстояние приблизительно 33 км, в районе Керченского полуострова - 44 км, в районе Новороссийска - 42 км.

Перед подлетом к российским берегам на Черном море этот американский беспилотник несколько часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе.

Воздушное пространство России американский разведчик не нарушал, курсируя над международными водами Черного моря.

Как сообщалось, накануне у черноморского побережья России, в том числе вблизи Керченского пролива, один за другим провели многочасовые полеты стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V и все тот же дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk.

В воскресенье пограничники РФ задержали корабли ВМС Украины, которые, по данным российской стороны, осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ в районе Керченского пролива.

По сообщению Центра общественных связей ФСБ, утром 25 ноября три судна ВМС Украина "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу РФ и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации". Вечером того же дня украинские корабли "осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ".

"На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование", - отметили в ЦОС ФСБ.

"С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие", - заявили в ЦОС ФСБ, добавив, что все три судна ВМС Украины были задержаны "в территориальных водах РФ в Черном море", а "по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело".

К утру понедельника движение гражданских судов в Керченском проливе, которое Россия приостановила в воскресенье днем в целях безопасности, было возобновлено.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.11.18 17:07
Плановые учения пройдут в Кремле 30 ноября - ФСО
.
  27.11.18 16:57
Девятибалльные пробки ожидаются в Москве
.
  27.11.18 14:54
Почти 4 тысячи объектов для зимнего отдыха заработает в Москве
.
  27.11.18 13:51
Более чем на 30% выросли цены на жилье рядом со станциями МЦК
.
  27.11.18 13:04
Более 40 материалов о нарушениях в "Роскосмосе" передано в следственные органы, возбуждено 16 дел
.
  27.11.18 08:36
Сбой произошел на "серой" ветке столичного метро
.
  27.11.18 08:32
Фестиваль "Путешествие в Рождество" откроется в Москве 14 декабря
.
  26.11.18 15:49
Хлопонин стал советником ректора Финансового университета при правительстве РФ
.
  26.11.18 13:35
Собянин надеется на востребованность москвичами канатной дороги, открывшейся в Лужниках
.
  26.11.18 10:13
Сбой в работе интернета от МГТС зафиксирован вечером 25 ноября в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket