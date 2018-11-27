Дальний беспилотник ВВС США провел новую разведку у черноморского побережья России и Керченского пролива

27.11.18 15:32

© РИА Новости. Виталий Тимкив

27 ноября. Interfax-Russia.ru - На фоне инцидента в Керченском проливе стратегический беспилотный летательный самолет ВВС США RQ-4B Global Hawk во вторник совершил очередной многочасовой разведывательный полет вблизи побережья России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, осуществлял полет, курсируя вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, а также черноморского побережья Краснодарского края. В районе Севастополя он приближался к побережью на расстояние приблизительно 33 км, в районе Керченского полуострова - 44 км, в районе Новороссийска - 42 км.

Перед подлетом к российским берегам на Черном море этот американский беспилотник несколько часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе.

Воздушное пространство России американский разведчик не нарушал, курсируя над международными водами Черного моря.

Как сообщалось, накануне у черноморского побережья России, в том числе вблизи Керченского пролива, один за другим провели многочасовые полеты стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V и все тот же дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk.

В воскресенье пограничники РФ задержали корабли ВМС Украины, которые, по данным российской стороны, осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ в районе Керченского пролива.

По сообщению Центра общественных связей ФСБ, утром 25 ноября три судна ВМС Украина "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу РФ и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации". Вечером того же дня украинские корабли "осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ".

"На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование", - отметили в ЦОС ФСБ.

"С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие", - заявили в ЦОС ФСБ, добавив, что все три судна ВМС Украины были задержаны "в территориальных водах РФ в Черном море", а "по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело".

К утру понедельника движение гражданских судов в Керченском проливе, которое Россия приостановила в воскресенье днем в целях безопасности, было возобновлено.