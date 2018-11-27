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27.11.18 15:53

Евкуров уверен в принятии КС РФ объективного решения по делу о границе с Чечней

© РИА Новости. Сергей Субботин
27 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров ждет вынесения решения Конституционного суда РФ о законности соглашения о границе с Чечней, которое, по его мнению, будет объективным.

"Состоялось первое заседание Конституционного суда, на котором рассматривался наш запрос о соответствии соглашения по закреплению территориальных границ между Ингушетией и Чечней основному закону государства. Вопреки "прогнозам" наших оппонентов, заседание проходило в открытом режиме и каждый желающий смог там присутствовать", - сообщил глава региона агентству "Интерфакс-Юг".

Он отметил, что каких-либо препятствий или сложностей в рассмотрении вопроса никем не создавалось, судьи Конституционного суда беспристрастно делают свою работу

"Будем ждать окончательного решения, не сомневаюсь, что вердикт Конституционного суда будет объективным", - добавил Ю.-Б. Евкуров.

Рассмотрение дела о проверке конституционности соглашения и закона о границах между Ингушетией и Чечней 27 ноября длилось порядка четырех часов. В ходе заседания были заслушаны позиции сторонников и противников соглашения, полномочных представителей органов власти РФ в КС, всего около 20 участников.

Как сообщил по окончании заседания председатель КС РФ Валерий Зорькин, слушание дела завершено, решение будет приниматься в закрытом совещании. При этом он отметил, что о дате оглашения будет сообщено дополнительно.

Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Парламент Ингушетии 4 октября принял закон о ратификации данного договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот документ. Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста. С 8 октября она носила легитимный характер. Протестующие перешли на новую площадку по согласованию с местными властями.

30 октября Конституционный суд Ингушетии огласил решение по запросу группы депутатов Народного Собрания республики о проверке конституционности закона об установлении границы с Чечней. По итогам заседания закон был признан неправомерным.

Кроме того, суд постановил, что соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней от 26 сентября 2018 года необходимо утвердить на референдуме республики.

Глава Ингушетии заявил, что признание несоответствующим Конституции Ингушетии закона об установлении границы с Чечней не является основанием для его отмены.

8 ноября в КС РФ поступил запрос Ю.Евкурова о соответствии Основному закону страны упомянутого соглашения.

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