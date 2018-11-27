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27.11.18 15:59

Работники автосалона подозревают в хищении автомобильных шин на 43 млн рублей под Воронежем

© РИА Новости. Игорь Зарембо
27 ноября. Interfax-Russia.ru - Полицейские в Воронежской области задержали четверых местных жителей, подозреваемых в хищении автомобильных шин на 43 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции N7 УМВД России по г. Воронежу задержали четырех жителей Воронежской области в возрасте от 23 до 36 лет по подозрению в хищении автомобильных шин мошеннических путем в особо крупном размере", - говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, один из подозреваемых работал менеджером в организации, торгующей автомобильными деталями и принадлежностями, в том числе шинами. В период с июля по сентябрь текущего года он изготовил фиктивные платежки, в которых завысил количество реализованной продукции. На основании этих платежных документов подозреваемым удалось похитить автошины на сумму 43 млн рублей.

Товар со склада, расположенного под Воронежем, они вывезли на двух грузовиках, арендованных через интернет. Часть похищенного злоумышленники реализовали на территории Воронежской и Курской областей. Продать оставшуюся часть шин помешали сотрудники полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 "Мошенничество".

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