Случаи заболевания внебольничной пневмонией выявлены в Нягани, одна из школ закрыта на карантин

27.11.18 16:24

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ -Югра) закрыла школу N3 на карантин из-за выявленных случаев пневмонии, сообщает пресс-служба муниципалитета во вторник.

"На сегодняшний день зафиксировано 10 случаев внебольничной пневмонии в школе N3. В связи с этим вынесено постановление о временной приостановке деятельности учреждения с 24 ноября по 2 декабря", - приводит пресс-служба слова главного государственного санитарного врача по Нягани и Октябрьскому району Комитаса Шахназарова.

Отмечается, что эта мера вынужденная, она предусмотрена санитарными правилами при регистрации 10 случаев внебольничной пневмонии в одном образовательном учреждении.

Согласно сообщению, под наблюдением медиков находятся контактные дети и ученики, госпитализированные в больницу.

Внебольничная пневмония - это заболевание инфекционного происхождения, нижних отделов дыхательных путей. Свое название внебольничная пневмония получила в связи с условиями возникновения, так как начинается она до обращения человека за врачебной помощью в лечебное учреждение или не позже 48 часов после госпитализации.