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Концерт рэпера Хаски отменили в одном из клубов Вологды

© РИА Новости. Максим Блинов
27 ноября. Interfax-Russia.ru - Клуб Party Club X.O в Вологде отменил концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), запланированный на 2 декабря, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации клуба.

"У нас в клубе концерт Хаски проводиться не будет", - заявил собеседник агентства, не объяснив причины отмены мероприятия.

Кроме того, в понедельник уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова сообщила в своей официальной группе в соцсети, что составила обращения в прокуратуру и Роскомнадзор по поводу концертов Хаски и группы "Френдзона", запланированных в Вологде.

Проанализировав тексты композиций, исполняемых коллективами, омбудсмен пришла к выводу, что в них содержится информация, запрещенная для распространения среди несовершеннолетних нормами федерального закона. При этом на концерты приглашаются зрители от 12 лет.

"Я даже специально тексты песен распечатала, отправила в прокуратуру, потому что откровенно они аморальны: и алкоголь, и сигареты, и однополая любовь, и секс. Я считаю, что такая информация должна быть запрещена для наших детей", - заявила "Интерфаксу" О.Смирнова.

Как сообщалось, рэпера Хаски задержали 21 ноября вечером у входа в один из краснодарских клубов, где должен был состояться концерт, но выступление в последний момент отменили.

В Краснодаре Хаски планировал дать один концерт в зале "Арена Холл", однако в выступлении ему было отказано по требованию прокуратуры. Надзорный орган в преддверие мероприятия направил руководству заведения предостережение о недопущении противоправных действий, содержащих признаки экстремизма.

По сообщениям и видео-записям очевидцев в социальных сетях, Хаски вышел на улицу у входа в клуб, запрыгнул на крышу автомобиля и начал исполнять одну из своих песен под одобрительные крики собравшихся. После этого полицейские задержали рэпера.

22 ноября Д.Кузнецову был назначен административный арест сроком 12 суток. Его действия были расценены как мелкое хулиганство. Также ему назначили трое суток ареста за отказ проходить медицинское освидетельствование, он должен был отбывать их одновременно с 12 сутками, назначенными за хулиганство. В понедельник краснодарский райсуд удовлетворил заявление защиты рэпера об отмене ареста.

Ранее из-за претензий прокуратуры к текстам исполнителя был отменен его концерт в Тольятти.

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