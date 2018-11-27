Арестован первый украинский моряк с задержанного в Керченском проливе кораблей ВМС Украины

27.11.18 16:34

© РИА Новости. Руслан Кривобок

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Суд в Симферополе арестовал украинского моряка Владимира Варимеза до 25 января 2019 года, сообщил корреспондент "Интерфакса" из суда.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечении границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Как сообщалось, Киевский районный суд Симферополя во вторник должен избрать меру пресечения для 12 из 24 моряков с кораблей ВМС Украины, задержанных в воскресенье вечером в районе Керченского пролива за нарушение государственной границы РФ.

Заседания проводятся одновременно в трех залах.

Среди адвокатов украинских моряков есть защитники, которые ранее представляли интересы крымско-татарских активистов.

25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали у Керченского пролива буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшихся из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское море. Были задержаны 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Обе стороны обвинили друг друга в провокации.

Суда отконвоировали в Керчь. ФСБ возбудила дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечение государственной границы).