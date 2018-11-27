"Почта России" планирует до 2021 года построить логистический хаб в Нижнем Новгороде

27.11.18 16:55

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

27 ноября. Interfax-Russia.ru - "Почта России" (создавшая на паритетных началах с ВТБ (MOEX: VTBR) дочернее предприятие для развития логистической инфраструктуры - ИФ) планирует в 2020 году завершить строительство логистического хаба в Нижегородской области, сообщил гендиректор "Почты России" Николай Подгузов журналистам во вторник после подписания соглашения о сотрудничестве с правительством региона.

По его словам, логистический центр будет обслуживать не только Нижегородскую область, но и Удмуртию, Чувашию, Марий Эл, Кировскую область и ряд других регионов. Хаб будет нацелен на обслуживание как населения, так и бизнеса.

"По предварительным оценкам, такого рода инвестиции обойдутся нам в 2-3 млрд рублей, но мы сегодня с Глебом Сергеевичем (Никитиным, губернатором Нижегородской области - ИФ) обсудили, что, возможно, стоит задуматься над расширением проекта в зависимости от того, какого рода бизнес-задачи будет решать данный логистический хаб. По предварительным данным, мы хотим в 2020 году завершить все работы по его обустройству и запуску. Площадку мы сейчас подбираем, у руководства региона есть ряд предложений, мы должны определиться, какая из них будет наиболее эффективной для реализации наших совместных задач", - сказал глава "Почты России".

В свою очередь губернатор Г.Никитин добавил, что до первого квартала 2019 года необходимо "проинвентаризировать все варианты". В настоящее время "в работе" три варианта участков. При этом проблем с подбором участка не будет даже с учетом планов по увеличению площадей центра, заверил глава региона.

"Мы договорились, что уже в 2019 году мы все подготовительные мероприятия осуществим, и в 2020 году такой терминал будет создан", - сказал Г.Никитин.

По словам Н.Подгузова, в настоящее время в Нижнем Новгороде работает межрегиональный сортировочный центр "Почты России", через который проходит 250 тыс. посылок в год, до 1 млн небольших посылок, 3,5 млн писем. "Поэтому нагрузка достаточно большая. Плюс у нас экспресс-служба порядка 70 тыс. заказов в год. Здесь очень напряженный логистический узел, который будет только развиваться", - сказал глава "Почты России".

Ранее сообщалось, что "Почта России" и ВТБ в сентябре объявили о создании совместного предприятия для развития логистической инфраструктуры - АО "Национальные логистические технологии". Стороны договорились вложить в СП по 10,2 млрд рублей каждая в течение 3 лет. Проект нацелен на создание 38 логистических центров по всей стране общей площадью более 400 тыс. кв. м. Инфраструктура создается для участников рынка дистанционной торговли. К строительству первых объектов планируется приступить в I полугодии 2019 года.