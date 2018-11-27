Девятибалльные пробки ожидаются в Москве

27.11.18 16:57

© РИА Новости. Алексей Фурман

27 ноября. Interfax-Russia.ru - Серьезное ухудшение транспортной ситуации на дорогах столицы во вторник прогнозирует портал "Яндекс.Пробки".

По данным веб-ресурса, к 16:00 загруженность дорог в городе оценивалась в семь баллов по 10-балльной шкале.

К 18:00 трафик уплотнится до восьми баллов, к 19:00 до девяти баллов.

По данным "Яндекс.Пробки", ситуация на дорогах Москвы нормализуется после 21:00.

По прогнозу Гидрометцентра России, вечером во вторник и в ночь на среду в Москве будет идти небольшой снег, местами гололедица.

Температура воздуха ночью в черте города опустится местами до минус 11, по области до минус 13 градусов.