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27.11.18 16:57
Девятибалльные пробки ожидаются в Москве
По данным веб-ресурса, к 16:00 загруженность дорог в городе оценивалась в семь баллов по 10-балльной шкале.
К 18:00 трафик уплотнится до восьми баллов, к 19:00 до девяти баллов.
По данным "Яндекс.Пробки", ситуация на дорогах Москвы нормализуется после 21:00.
По прогнозу Гидрометцентра России, вечером во вторник и в ночь на среду в Москве будет идти небольшой снег, местами гололедица.
Температура воздуха ночью в черте города опустится местами до минус 11, по области до минус 13 градусов.
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Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
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Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
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