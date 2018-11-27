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27.11.18 17:07

Плановые учения пройдут в Кремле 30 ноября - ФСО

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
27 ноября. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба охраны в пятницу, 30 ноября, проведет ежегодные плановые учения в Московском Кремле и на прилегающей территории.

Как сообщает центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ, это будет "основной этап плановых ежегодных тактико-специальных учений, которые будут проводиться во взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами".

"Мероприятиями в рамках учений будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади. (...) 30 ноября проход посетителей в Кремль осуществляться не будет", - говорится в сообщении ФСО.

В ходе учений, отмечается в сообщении, будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, организацией прибытия антитеррористических подразделений различными способами, в том числе с использованием авиатехники, тушением условного пожара и оказанием экстренной медпомощи гражданам.

ФСО уточняет, что 30 ноября в рамках учений с 6:15 до 6:45 будут вводиться ограничения движения транспортных средств, за исключением общественного транспорта, по Боровицкой площади. При этом совместно с ГУ МВД РФ по Москве будут организованы пути объезда.

В свою очередь с 16:00 до 20:00 будет ограничено пребывание граждан на территории Красной площади и Александровского сада.

"Допуск граждан для поседения Государственной оружейной палаты и выставки "Алмазный фонд" будет осуществляться через Боровицкий проход. (...) При наличии билета на концерт в Государственный кремлевский дворец будет разрешен проход посетителей в среднюю часть Александровского сада", - уточняет ФСО.

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