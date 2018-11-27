Проблем с введением новых правил регистрации пользователей мессенджеров не ожидается - вице-премьер Акимов

27.11.18 18:23

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

27 ноября. Interfax-Russia.ru - В правительстве не ожидают серьезных проблем в связи с новыми правилами идентификации пользователей мессенджеров, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Мы такую оценку проводили, мы не ожидаем каких-то существенных проблем, материальных затрат или трудностей от индустрии. Мы исполняем требования закона, у нас нет каких-то особенных озабоченностей", - сказал М.Акимов, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.

По его словам, также не прогнозируются федеральные затраты в связи с новыми требованиями.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил идентификации пользователей мессенджеров.

Документ подписан 27 октября и опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу через шесть месяцев после публикации.

Утвержденные правила гласят, что владелец мессенджера должен осуществлять идентификацию пользователей по номерам мобильных телефонов на основании договоров, заключенных с операторами связи. Для подтверждения абонентского номера мессенджер должен предложить пользователю подтвердить свой номер телефона (например, при помощи кода подтверждения, направленного абоненту по СМС - ИФ).

При осуществлении идентификации мессенджер должен направить оператору запрос о наличии сведений об абоненте в базе данных. Оператор должен ответить на запрос мессенджера в течение 20 минут. Если оператор не предоставит владельцу мессенджера информацию об абоненте в установленный срок или уведомит об отсутствии сведений об абоненте и его номере своей базе данных, идентификация будет считаться не пройденной. В этом случае мессенджер обязан не допускать дальнейший обмен сообщениями этого пользователя.

Оператор в свою очередь должен в своей базе данных зафиксировать запись о том, к каким мессенджерам привязан каждый номер.

Если абонент расторгает с оператором договор на оказание услуг, то оператор должен уведомить об этом владельца мессенджера в течение суток, после чего мессенджер должен провести повторную идентификацию пользователя.

6 ноября в специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB высказали мнение, что вступление в силу правил идентификации пользователей мессенджеров может привести к жестким ограничениям в работе иностранных мессенджеров на территории РФ.

"Теоретически реализация этого закона возможна в случае, если будут разрешены все юридические аспекты взаимодействия мессенджеров и операторов сотовой связи (например, оператор мессенджера не может передавать данные об абоненте третьим лицам без его согласия), а также если операторы мессенджеров пойдут на сотрудничество. С практической точки зрения, это может привести к жесткому ограничению работы иностранных мессенджеров, руководствующихся действующим международным законодательством в сфере хранения и обработки персональных данных", - заявил "Интерфаксу" проектного направления Group-IB Антон Фишман.

При этом, отметил он, из постановления не понятно, какие именно персональные данные будут идентифицировать абонента при взаимодействии операторов сотовой связи с мессенджерами.

"После вступления этого постановления в силу операторам мессенджеров придется хранить и обрабатывать персональные данные пользователей для идентификации телефонного номера, самого абонента и дальнейшего сопоставления полученной информации в базе оператора сотовой связи. Важно, что в соответствии с 152-ФЗ (Закон о персональных данных) такие данные в обязательном порядке необходимо хранить и обрабатывать на территории РФ", - подчеркнул эксперт.