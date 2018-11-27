Суд в Крыму арестовал трех моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины

27.11.18 18:43

© РИА Новости. Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

27 ноября. Interfax-Russia.ru – Трех украинских военнослужащих с кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе, арестовали к настоящему моменту в Крыму.

Первым по решению Киевского райсуда в Симферополе арестован украинский моряк Владимир Варимеза, на срок до 25 января 2019 года, сообщил корреспондент "Интерфакса" из суда.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечении границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Также по решению Киевского райсуда Симферополя до 25 января 2019 года арестован 46-летний мичман Юрий Будзыло. Против него также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ. Известно, что ранее Ю.Будзыло служил в Крыму.

Кроме того, до 25 января 2019 года под стражей останется украинский моряк Владимир Терещенко.

Суд постановил арестовать старшего матроса с одного из задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины. Он также обвиняется по ч. 3 ст. 322 УК РФ

В.Терещенко - старший матрос с буксира "Яны Капу", не женат, ранее не судим. С Крымом его ничего не связывает. На вопросы журналистов ответил, что на полуострове его не пытали, военнопленным себя не считает.

Заседания проводятся одновременно в трех залах. Ранее сообщалось, что во вторник суд изберет меру пресечения для 12 из 24 моряков с кораблей ВМС Украины, задержанных в воскресенье вечером в районе Керченского пролива за нарушение государственной границы РФ.

25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали у Керченского пролива буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшихся из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское море. Были задержаны 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Обе стороны обвинили друг друга в провокации.

Суда отконвоировали в Керчь.