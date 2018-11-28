Маршрутный автобус с пассажирами врезался в дерево в Хабаровске

28.11.18 06:11

© РИА Новости. Андрей Стенин

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Автобус с пассажирами врезался в дерево в центре Хабаровска, пострадали три человека.

"В больницу доставлено три человека после аварии. В настоящий момент их осматривают нейрохирурги и травматологи", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" во второй краевой больнице Хабаровска.

По данным очевидцев, ДТП произошло на пересечении улиц Волочаевской и Уссурийского бульвара. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.