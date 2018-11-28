Паромную переправу между Сахалином и материком откроют в четверг

28.11.18 06:14

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Паромную переправу Холмск - Ванино, соединяющую Сахалин с материковой частью РФ, и закрытую из-за шторма в Татарском проливе планируется открыть в четверг, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" управляющий директор дивизиона трампового и проектного флота Сахалинского морского пароходства Сергей Бриль.

"Из-за погодных условий паромная переправа закрыта с 26 ноября. Ее работу планируется возобновить утром в четверг 29 ноября", - сообщил он.

По его словам, из-за скопления грузов в порту Ванино Хабаровского края в адрес Сахалина, пароходство приняло решение вернуть на эту линию паром "Сахалин-8", который на время планового ремонта в КНР судна "Игорь Фархутдинов" (судовладелец - ООО "Морская компания "Сахалин-Курилы" - ИФ) вместо него осуществлял грузопассажирские перевозки между Сахалином и Курилами.

"С 29 ноября паром "Сахалин-8" начнет штатную работу на направлении Холмск - Ванино для решения проблем с затором грузов в Ванино", - пояснил собеседник агентства. По его словам, в Ванино скопилось примерно 70 автомобилей, в основном это фуры, и 300 железнодорожных вагонов с грузами для Сахалина.

С.Бриль отметил, что скопление грузов образовалось из-за непогоды и штормов в ноябре, когда переправа закрывалась. "Но это не критичное скопление, бывало, когда в порту скапливалось до 700 вагонов с грузами в адрес Сахалина. Все три наших парома сейчас будут работать в усиленном режиме. Думаю, в ближайшие две недели ситуация разрешится", - сказал он.