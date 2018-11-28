СУ СКР в Приморье расследует контрабанду дуба на 11 млн. руб

28.11.18 06:17

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Следствие возбудило уголовное дело о контрабанде редкого монгольского дуба из Приморского края в Китай на сумму более 11 млн руб.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Приморского края по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере), сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Приморскому краю.

По данным следствия, летом 2017 года фигурант дела незаконно переместил из России в Китай пиломатериалы из древесины дуба монгольского, который относится к "стратегически важным ресурсам". По предварительным подсчетам, рыночная стоимость дуба составила более 11 млн руб.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

В соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, экспорт монгольского дуба поставлен под особый международный контроль.