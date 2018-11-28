Шли в Бердянск: на задержанных украинских кораблях были сотрудники СБУ
  
Без водителей: 1 декабря на дороги Москвы и Татарстана выйдут беспилотные машины
   
В космических масштабах: "Роскосмос" рекордсмен по финансовым нарушениям
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
26.11.18   16:08

01.11.18   14:43

08.10.18   18:03
 
Главные события
28.11.18 06:20

Приморские депутаты одобрили законопроект о возвращении прямых выборов мэра

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
28 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Приморья в среду, рассмотрев два законопроекта о возвращении прямых выборов глав муниципальных образований, в первом чтении одобрили документ, внесенный врио губернатора региона Олегом Кожемяко.

Законопроект, внесенный главой края, поддержали 29 депутатов. За законопроект депутата от КПРФ Артема Самсонова проголосовали 11 депутатов, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала заседания.

Оба законопроекта депутаты рассмотрели посредством рейтингового голосования.

Представитель правового управления краевого законодательного собрания на заседании пояснила, что законопроект, набравший меньшее количество голосов, считается отклоненным.

Таким образом, депутаты в дальнейшем продолжат работу с законопроектом, внесенным О.Кожемяко.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.11.18 11:23
Почти 30 домов переселяются в рамках реновации в столице
.
  28.11.18 11:12
Движение трамваев на северо-западе Москвы восстановлено после сбоя
.
  28.11.18 11:10
Температура в Москве к концу дня может достичь 7-9 градусов мороза
.
  27.11.18 17:07
Плановые учения пройдут в Кремле 30 ноября - ФСО
.
  27.11.18 16:57
Девятибалльные пробки ожидаются в Москве
.
  27.11.18 14:54
Почти 4 тысячи объектов для зимнего отдыха заработает в Москве
.
  27.11.18 13:51
Более чем на 30% выросли цены на жилье рядом со станциями МЦК
.
  27.11.18 13:04
Более 40 материалов о нарушениях в "Роскосмосе" передано в следственные органы, возбуждено 16 дел
.
  27.11.18 08:36
Сбой произошел на "серой" ветке столичного метро
.
  27.11.18 08:32
Фестиваль "Путешествие в Рождество" откроется в Москве 14 декабря
.
  26.11.18 15:49
Хлопонин стал советником ректора Финансового университета при правительстве РФ
.
  26.11.18 13:35
Собянин надеется на востребованность москвичами канатной дороги, открывшейся в Лужниках
.
  26.11.18 10:13
Сбой в работе интернета от МГТС зафиксирован вечером 25 ноября в Москве
.
  23.11.18 15:39
В храме Василия Блаженного в Москве открылась после реставрации 11-я церковь
.
  23.11.18 15:14
Начальнику Управления ВС РФ Барышеву инкриминируют получение взятки на 23 млн рублей
.
  23.11.18 13:16
Регулярные учения спецслужб прошли в минувший четверг на территории Кремля


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket