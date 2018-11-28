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28.11.18 06:20
Приморские депутаты одобрили законопроект о возвращении прямых выборов мэра
Законопроект, внесенный главой края, поддержали 29 депутатов. За законопроект депутата от КПРФ Артема Самсонова проголосовали 11 депутатов, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала заседания.
Оба законопроекта депутаты рассмотрели посредством рейтингового голосования.
Представитель правового управления краевого законодательного собрания на заседании пояснила, что законопроект, набравший меньшее количество голосов, считается отклоненным.
Таким образом, депутаты в дальнейшем продолжат работу с законопроектом, внесенным О.Кожемяко.
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