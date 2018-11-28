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28.11.18 06:27

Томская область изменила условия "губернаторской ипотеки"

© РИА Новости. Владимир Федоренко
28 ноября. Interfax-Russia.ru - В Томской области только 6 человек получают компенсацию процентной ставки по кредиту в рамках запущенной в конце 2017 года региональной программы "Губернаторская ипотека", всего за год было подано 32 заявки, сообщает департамент строительства и архитектуры Томской области.

В департаменте агентству "Интерфакс-Сибирь" пояснили, что итоги первого года действия программы обусловлены, в первую очередь, ростом цен на жилье в регионе. Условия программы предполагали среднюю стоимость жилья в размере 43 тыс. рублей за кв. метр, однако, в 2018 году она выросла до 56 тыс. рублей за кв. метр.

"Был определен перечень категорий граждан, которые имели право на участие в проекте, а также перечень застройщиков. Тем самым круг участников проекта был ограничен. Теперь в условия программы внесены изменения, благодаря которым участие в программе стало более доступным ", - сказал сотрудник департамента.

В частности, по его словам, участники программы, как и раньше, могут получить компенсацию по ставке, но теперь они могут выбрать другой вариант - компенсацию первоначального взноса (10% от стоимости квартиры, рассчитанной из стоимости 1 кв. метра не более 43 тыс. рублей, причем, 5% компенсирует областной бюджет, 2,5% - местный бюджет, 2,5% - застройщик).

Также теперь программа определяет потенциальных участников по обеспеченности жильем (не более 18 кв. метров на человека при условии совместного проживания и не более 32 кв. метров на человека при условии одинокого проживания) и по доходам (в зависимости от количества человек в семье). Ранее круг потенциальных покупателей составляли только 15 категорий льготников, в том числе, молодые семьи, инвалиды и ветераны.

"Жилье можно приобрести на первичном рынке в Томске, Северске и Томском районе по любой цене, однако, расчет возмещения, которое выплачивается из бюджета на протяжении трех лет, будет исчисляться из стоимости одного квадратного метра по цене не выше 43 тыс. рублей. В среднем это - 300 тыс. рублей", - отметили в департаменте.

В обновленном постановлении о планах реализации программы говорится, что в рамках ее действия регион намерен реализовать 405 квартир общей площадью 20,5 тыс. кв. метров.

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