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28.11.18 07:03
Шторм с девятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки
"По данным Камчатского гидрометеоцентра, днем 29 ноября в акватории Охотского моря ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров". В зону штормового воздействия попадает прибрежная акватория Соболевского, Тигильского и Пенжинского районов", - говорится в сообщении.
Такая ситуация сохранится до конца суток четверга.
Спасатели рекомендуют руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в тех районах, принять меры повышенной предосторожности.
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