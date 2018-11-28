Танкер, столкнувшийся с причалом в порту Сахалина, получил пробоину

28.11.18 08:16

© РИА Новости. Алексей Даничев

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Доследственная проверка проводится по факту столкновения танкера-"газовоза" "Гранд Елена" с причалом в порту Пригородное Корсаковского района на юге Сахалина, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте (ДВСУТ) СКР в среду.

"По факту столкновения танкера с причалом проводится процессуальная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что танкер "Гранд Елена" (порт приписки - Лимассол, Республика Кипр) 27 ноября при отходе от причла №1 порта Пригородное "совершил навал на причал, в результате чего получил пробоину балластного танка левого борта". По данным пресс-службы, причинены повреждения и причалу.

"Пострадавших нет, утечки сжиженного природного газа, загруженного в танкер, не произошло. Запланировано проведение водолазных работ с целью обследования причала и судна", - отмечает пресс-служба.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства происшествия и причины произошедшего, устанавливается причиненный материальный ущерб. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба.