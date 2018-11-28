Контактов президентов РФ и Украины после инцидента в Керченском проливе не было

28.11.18 08:28

© РИА Новости. Сергей Гунеев

28 ноября. Interfax-Russia.ru - В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не общался по телефону с президентом Украины Петром Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе, в результате которого были задержаны украинские корабли.

"Каких-либо телефонных контактов президентов не было", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с заявлением П.Порошенко о том, что он пытался ночью после задержания кораблей связаться с В.Путиным, но его запрос остался без ответа.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что после задержания судов Военно-морских сил ВСУ в Керченском проливе пытался провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако Киев не получил от Москвы ответа на данный запрос.

"Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным - мы не получили ответа", - рассказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам во вторник вечером.

Он также сообщил, что из-за этого был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель с тем, чтобы она поговорила с В.Путиным о немедленном освобождении украинских моряков.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали у Керченского пролива буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшихся в один из украинских портов в Азовском море. Суда отконвоировали в Керчь.

Были задержаны 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Пострадавшие находятся в больнице в Керчи.

Украина и Россия обвинили друг друга в провокациях.