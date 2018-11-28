РФ никогда не рассматривала войну как перспективу в отношениях с Украиной - Косачев

28.11.18 08:37

© РИА Новости. Максим Блинов

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Россия не рассматривает войну как перспективу в отношениях с Украиной, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Президент Украины с мазохистским наслаждением готовит Украину к войне с Россией, которую наша страна никогда, ни на каком этапе не видела и по определению не рассматривает как перспективу в отношениях с соседней Украиной", - сказал К.Косачев "Интерфаксу" во вторник, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко об угрозе полномасштабной войны с Россией.

"Порошенко - это президент войны. Он пришёл к власти в результате вооружённого переворота, и он не отдаст власть до тех пор, пока будет сохраняться хотя бы гипотетическая возможность обеспечить своё переизбрание силовым путём - будь то на внутреннем или на внешнем треке", - считает сенатор.