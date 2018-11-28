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28.11.18 08:37
РФ никогда не рассматривала войну как перспективу в отношениях с Украиной - Косачев
"Президент Украины с мазохистским наслаждением готовит Украину к войне с Россией, которую наша страна никогда, ни на каком этапе не видела и по определению не рассматривает как перспективу в отношениях с соседней Украиной", - сказал К.Косачев "Интерфаксу" во вторник, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко об угрозе полномасштабной войны с Россией.
"Порошенко - это президент войны. Он пришёл к власти в результате вооружённого переворота, и он не отдаст власть до тех пор, пока будет сохраняться хотя бы гипотетическая возможность обеспечить своё переизбрание силовым путём - будь то на внутреннем или на внешнем треке", - считает сенатор.
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