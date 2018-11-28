Пожар на ледоколе "Виктор Черномырдин" мог произойти из-за нарушения техники безопасности

28.11.18 09:04

© РИА Новости. Григорий Сысоев

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Пожар на строящемся в Петербурге на Адмиралтейских верфях дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" мог произойти из-за нарушения техники безопасности сотрудниками подрядной организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"По предварительной версии, возгорание произошло в результате нарушения техники безопасности во время выполнения работ сотрудниками подрядной организации", - сказал собеседник.

По данным пресс-службы, площадь возгорания составила не более 100 кв.м. В результате пожара один пострадавший сотрудник подрядной организации с ожогами рук доставлен в больницу. На предприятии создана комиссия для выяснения обстоятельств происшествия.

Как сообщается в "Твиттере" вице-губернатора Анны Митяниной, пострадавший госпитализирован в НИИ Джанелидзе, он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Ещё один мужчина от госпитализации отказался.