УФСБ проводит проверку в мэрии Якутска

28.11.18 08:56

© РИА Новости. Виталий Белоусов

28 ноября. Interfax-Russia.ru - ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Правоохранительные органы проводят проверку в управлении культуры и духовного развития города в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в ведомстве.

"Да, действительно проводится проверка", - сообщили в управлении культуры.

В свою очередь, пресс-служба администрации города сообщает, что оперативные мероприятия проводит Управление ФСБ по Якутии.

"Сегодня утром в Управлении культуры и духовного развития администрации Якутска сотрудниками Управления ФСБ по Якутии проводятся оперативные мероприятия. Мэр Якутска в установленном законом порядке уведомлена о проводимых мероприятиях", - сообщает пресс-служба администрации.

Отмечено, что комментировать ход следственных мероприятий и подробности их проведения, администрация города не уполномочена.