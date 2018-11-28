|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.11.18 09:27
Ледовая переправа через Иртыш открылась в Тюменской области
"Ледовая дорога открыта для транспорта массой до пяти тонн. Для проезда доступно две полосы, для пешеходов обустроена дорожка", - говорится в сообщении.
В пресс-релизе подчеркивается, что средняя толщина льда на Иртыше в районе села Уват составляет порядка 40 см.
Между тем ледовая переправа для транспорта через Иртыш в Тобольске пока еще не открыта, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в среду в городской службе обеспечения безопасности на воде.
"Не было еще продолжительных крепких морозов, лед не так крепок. Для машин мы будем одновременно намораживать три полосы - одну для грузового транспорта, а две - для легковых автомобилей", - сказал сотрудник службы.
В пресс-службе областного Главного управления МЧС агентству сообщили, что на крупных реках региона в течение зимы будет работать десять переправ.
|
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket