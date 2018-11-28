Ледовая переправа через Иртыш открылась в Тюменской области

28.11.18 09:27

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Первая ледовая переправа через Иртыш в Тюменской области открыта в селе Уват, сообщается на сайте администрации Уватского района.

"Ледовая дорога открыта для транспорта массой до пяти тонн. Для проезда доступно две полосы, для пешеходов обустроена дорожка", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что средняя толщина льда на Иртыше в районе села Уват составляет порядка 40 см.

Между тем ледовая переправа для транспорта через Иртыш в Тобольске пока еще не открыта, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в среду в городской службе обеспечения безопасности на воде.

"Не было еще продолжительных крепких морозов, лед не так крепок. Для машин мы будем одновременно намораживать три полосы - одну для грузового транспорта, а две - для легковых автомобилей", - сказал сотрудник службы.

В пресс-службе областного Главного управления МЧС агентству сообщили, что на крупных реках региона в течение зимы будет работать десять переправ.