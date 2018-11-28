Два пермских коммерсанта получили реальные сроки за хищение у вкладчиков более 80 млн рублей

28.11.18 09:36

© РИА Новости. Михаил Фомичев

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Свердловский райсуд Перми вынес обвинительный приговор руководителям ООО "Юрправо" и кредитно-потребительского кооператива "Социальная защита граждан" за незаконную банковскую деяетельность и мошенничество, сообщается на сайте краевой прокуратуры в среду.

Организатору преступлений назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей, соучастнице - 1 год и 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 160 тыс. рублей.

Суд установил, что с 2009 по 2011 год подсудимые привлекали в свои организации вклады граждан под высокий процент, а также выдавали займы населению под залог недвижимости. При этом ООО "Юрправо" и кредитно-потребительский кооператив "Социальная защита граждан" не имели лицензии на осуществление банковской деятельности, а также не могли выполнить свои обязательства перед вкладчиками и заемщиками.

Потерпевшими по делу признаны 85 человек, им причинен ущерб в размере более 80 млн рублей.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в размере причиненного ущерба, часть исковых заявлений переданы для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, отмечает надзорное ведомство.