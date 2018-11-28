Уголовное дело возбуждено по факту пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин"

28.11.18 09:43

© РИА Новости. Владимир Федоренко

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено после пожара на строящемся на Адмиралтейских верфях в Петербурге дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин", сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР в среду.

"Дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ). Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В ходе выполнения строительных и иных работ, при которых не было обеспечено соблюдение правил безопасности их проведения, в помещении котельного отделения произошло возгорание, которое переросло в пожар третьего ранга сложности, охвативший площадь судна около 300 кв.м., в результате чего повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование и другое, что причинило ущерб на сумму более 1 500 000 рублей", - говорится в сообщении ведомства.

В результате произошедшего пожара пострадал работник предприятия, находившийся на борту судна. Он получил ожог и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что пожар затронул верховую, третью и четвертую палубы. Пожар удалось потушить к 22.15. МЧС сообщало о двух пострадавших: один госпитализирован, другой после медосмотра отказался от госпитализации.

Строительство дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин" началось в октябре 2012 года. Первоначально его передача заказчику была запланирована на 2015 год, однако затем сроки сдвинулись. Замминистра транспорта Виктор Олерский сообщал о планах построить ледокол к концу декабря 2018 года и отправить его на ледовые испытания в марте-апреле 2019 года.

Дизель-электрический ледокол проекта 22600 является одним из самых мощных и самым большим в мире неатомным ледоколом, предназначен для работы на Северном морском пути. Основные характеристики судна: длина - 147 м, ширина - 29 м, осадка - 8,5 м, автономность плавания - 60 суток, мощность силовой установки - 25 МВт. Общая численность экипажа и спецперсонала составляет 128 человек.

На судне применена уникальная система электродвижения, которая позволяет сохранять управление в полном объеме при движении кормой во льдах. Кроме того, система пневмообмыва корпуса обеспечивает подачу сжатого воздуха вдоль борта, что исключает обмерзание корпуса.

АО "Адмиралтейские верфи" специализируется на строительстве подводных кораблей и надводного нефтеналивного флота.