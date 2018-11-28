|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.11.18 09:52
Россия усиливает ПВО Крыма еще одним дивизионом ЗРС С-400 "Триумф"
"В ближайшее время новая зенитная ракетная система заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ", - сказал А.Арефьев.
По его словам, ранее зенитный ракетный дивизион успешно выполнил первые стыковочные стрельбы зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" на Государственном центральном межвидовом полигоне в Астраханской области.
Боевые расчеты С-400 соединения ПВО ЮВО выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим низколетящие, скоростные и баллистические цели.
Ранее сообщалось, что ПВО Крыма обеспечивали три дивизиона ЗРС С-400.
ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен поражать цели на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.
|
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket