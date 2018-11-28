Керченский суд примет решение об избрании меры пресечения для девяти украинских моряков

28.11.18 10:21

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Керченский городской суд во вторник вечером постановил арестовать на два месяца еще трех моряков с кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе.

"Керченским городским судом Республики Крым удовлетворено ходатайство заместителя начальника следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех граждан Украины, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении суда.

Фамилии моряков в пресс-релизе не указаны.

Позже источник "Интерфакса" сообщил, что речь идет об Андрее Артеменко, Андрее Эйдере и Василии Сороке. Эти моряки были ранены во время задержания кораблей.

"Суд санкционировал их арест до 25 января 2019 года", - сказал собеседник агентства.