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28.11.18 10:21
Керченский суд примет решение об избрании меры пресечения для девяти украинских моряков
"Керченским городским судом Республики Крым удовлетворено ходатайство заместителя начальника следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех граждан Украины, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении суда.
Фамилии моряков в пресс-релизе не указаны.
Позже источник "Интерфакса" сообщил, что речь идет об Андрее Артеменко, Андрее Эйдере и Василии Сороке. Эти моряки были ранены во время задержания кораблей.
"Суд санкционировал их арест до 25 января 2019 года", - сказал собеседник агентства.
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