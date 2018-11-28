Школу в Череповце закрыли для дезинфекции после вспышки гастроэнтерита

28.11.18 10:32

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор Череповца (Вологодская область) проводит проверку по факту вспышки кишечной инфекции в школе №10, сообщили "Интерфаксу" в среду в ведомстве.

"Среди учащихся данной школы регистрируется инфекционное заболевание - острый гастроэнтерит. Диагноз был установлен у 15 человек. Сейчас все они либо выздоравливают, либо уже здоровы. Потребовалось введение ограничительных мероприятий, проведение дезинфекции, в связи с этим школа с понедельника перешла на дистанционное обучение", - отметила начальник отдела Роспотребнадзора в Череповце Лаура Петрова.

По ее словам, в настоящее время специалисты Роспотребнадзора проводят расследование, чтобы выявить причину заражения.

Острый гастроэнтерит - это воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка и кишечника вирусной, бактериальной, либо аллергической природы.