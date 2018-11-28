Новые полигоны по хранению ТКО появятся в Тульской области

28.11.18 10:54

© РИА Новости. Антон Денисов

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Первая очередь нового полигона по хранению твердых коммунальных отходов (ТКО) в Туле будет введена в 2019 году, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на главу ООО "Хартия" Анатолия Цокура, чья компания выбрана региональным оператором по обращению с ТКО.

"В 2019 году в Туле планируется ввести в эксплуатацию первую очередь современного мусорного полигона, обеспеченного очистными системами сбора фильтрата, водонепроницаемым основанием и отвечающего другим требованиям экологической безопасности. Также предусматривается строительство полуавтоматического мусоросортировочного комплекса", - сказал А.Цокур.

По его словам, большое внимание компания уделяет массовому внедрению системы раздельного сбора отходов. Планируется установить порядка 500 специальных контейнеров. Все отдельно собранные отходы будут доставляться на сортировочный комплекс для досортировки и затем передаваться переработчикам.

К 1 ноября в Туле уже было установлено 150 новых евроконтейнеров. Всего планируется приобрести около 7,5 тыс. контейнеров и бункеров. Таким образом, будут полностью оснащены современным оборудованием более 3 тыс. мест накопления. Приобретены также 21 мусоровоз и 3 бункеровоза, планируется закупить еще 48 единиц современной и экологичной спецтехники.

В свою очередь, ООО "МСК-НТ" (Москва) в Плавском районе планирует построить мусороперегрузочную станцию, а также предприятие по обработке ТКО и новый полигон. Суммарный объем инвестиций в объекты по обращению с отходами составит более 650 млн рублей.

Кроме того, компания планирует приобрести более 100 единиц современных мусоровозов, более 10 тыс. новых современных контейнеров и бункеров накопления ТКО. 38 единиц мусоровозов уже закуплены.

"До конца года в регионе будет заменено около 3 тыс. контейнеров для бытовых отходов, 600 бункеров для крупногабаритного мусора", - отметила гендиректор ООО "МСК-НТ" Елена Поволоцкая.

Компания также планирует организовывать поэтапный ввод системы раздельного сбора отходов в населенных пунктах региона.

С 1 января 2019 года ООО "Хартия" будет работать в границах города Тулы, Щекинского и Киреевского районов; ООО "МСК-НТ" - на остальной территории региона.

Ранее сообщалось, что ООО"Хартия" планирует инвестировать в проекты в Тульской области порядка 3,2 млрд рублей, ООО "МСК-НТ" - более 1,5 млрд рублей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Хартия" зарегистрировано в 2012 году. Компания принадлежит Александру Цуркану (40% уставного капитала) и ООО "Экогрупп" (60%), которое, в свою очередь, на 100% принадлежит Игорю Чайке, младшему сыну генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Основной вид деятельности компании - сбор отходов.

"МСК-НТ" имеет большой опыт работы в сфере обращения с отходами. Более пяти лет компания обслуживает два административных округа Москвы - Юго-восточный и Зеленоградский. В 2018 году компания также стала региональным оператором в Чеховском кластере Московской области и Нижегородской области.