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28.11.18 11:12
Движение трамваев на северо-западе Москвы восстановлено после сбоя
"Около 8 часов утра по техническим причинам было приостановлено движение трамваев №6, 10, 15, 21, 28, 30 и 31 в районе метро "Щукинская" и на улице Свободы. На этих маршрутах курсировали автобусы. Около 9:00 работа трамваев была восстановлена, и в настоящее время их движение осуществляется штатно", - уточнил собеседник агентства.
Ранее о сбое в движении трамваев на северо-западе Москвы от района Строгино в сторону станции метро "Щукинская" сообщил корреспондент "Интерфакса".
Отмечалось, что пассажиры вынуждены были покинуть вагоны и идти пешком, в том числе, по Строгинскому мосту, где остановки других видов общественного транспорта отсутствуют. Сбой в движении трамваев также привел и к автомобильным заторам, а время проезда трехкилометрового участка из Строгино до "Щукинской" составлял около часа.
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