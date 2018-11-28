Движение трамваев на северо-западе Москвы восстановлено после сбоя

28.11.18 11:12

© РИА Новости. Владимир Федоренко

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Движение семи трамвайных маршрутов на северо-западе столицы, прерванное в среду утром по техническим причинам, в настоящее время восстановлено в полном объеме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Около 8 часов утра по техническим причинам было приостановлено движение трамваев №6, 10, 15, 21, 28, 30 и 31 в районе метро "Щукинская" и на улице Свободы. На этих маршрутах курсировали автобусы. Около 9:00 работа трамваев была восстановлена, и в настоящее время их движение осуществляется штатно", - уточнил собеседник агентства.

Ранее о сбое в движении трамваев на северо-западе Москвы от района Строгино в сторону станции метро "Щукинская" сообщил корреспондент "Интерфакса".

Отмечалось, что пассажиры вынуждены были покинуть вагоны и идти пешком, в том числе, по Строгинскому мосту, где остановки других видов общественного транспорта отсутствуют. Сбой в движении трамваев также привел и к автомобильным заторам, а время проезда трехкилометрового участка из Строгино до "Щукинской" составлял около часа.