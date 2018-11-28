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28.11.18 11:23
Почти 30 домов переселяются в рамках реновации в столице
"Всего с начала этого года по программе реновации переселяются жители 27 старых домов, из которых два уже полностью расселены, а один демонтирован, причем по технологии "умного" сноса", - сказал С.Левкин.
Он отметил, что до конца этого года около 10 тысяч москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации жилого фонда.
"Программа набирает обороты, постепенно вводятся в эксплуатацию новые дома под переселение, ведется поиск дополнительные площадок для строительства нового жилья", - сказал С.Левкин.
Он подчеркнул, что все дома по программе реновации соответствуют стандартам качества, отделки и благоустройства, утвержденным программой реновации.
Принятая прошлым летом программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос 5 171 дома (свыше 350 тыс. квартир). Программа затронет более 1 млн москвичей. По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 30 млн кв.м жилья.
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