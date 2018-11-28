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28.11.18 11:18

Более 1 млрд рублей получит Северная Осетия на поддержку малого и среднего бизнеса

© РИА Новости. Алексей Куденко
28 ноября. Interfax-Russia.ru - Северная Осетия получит из федерального бюджета 1,054 млрд рублей на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики, такие договоренности были достигнуты в ходе рабочей встречи в Москве главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Стороны также обсудили итоги сбора урожая, показатели экспорта сельхозпродукции, меры господдержки АПК.

Как отметил в ходе встречи Д.Патрушев, Северной Осетии удалось нарастить объем экспорта сельхозпродукции в два раза. Основными рынками сбыта для республики являются Армения, Грузия и Южная Осетия, куда поставляются пшеница, кукуруза, жмыхи и этиловый спирт.

Таким показателям способствовало увеличение сбора зерновых. Так, в 2018 году, по данным министерства сельского хозяйства Северной Осетии, было собрано порядка 760 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, тогда как в 2016-2017 году было собрано 638 тыс. тонн. Кроме того, в текущем году урожай картофеля вырос в два раза по сравнению с 2017 годом - до 61,8 тыс. тонн, овощей - на 17%, до 7 тыс. тонн.

В.Битаров сообщил министру, что в республике разработана приоритетная программа развития агропромышленного комплекса. Согласно данному проекту, в ближайшие годы планируется увеличить маточное поголовье крупного рогатого скота молочного и мясного направления в 9 раз, маточное поголовье овец - в 5 раз, а поголовье птицы - в 2,5 раза. Площади закладки многолетних насаждений должны составить 10 тыс. га, производство плодовой продукции - 77 тыс. тонн.

"В настоящее время в республике функционирует 7 племенных стад, что крайне мало с точки зрения укрепления и развития племенной базы и коренного улучшения породного состава сельскохозяйственных животных, как в племенных, так и в товарных стадах. В рамках реализации Приоритетной программы планируется создание 10 новых племенных стад в области молочного и мясного скотоводства, и овцеводства, с приобретением 4 650 тыс. голов маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления и 1,5 тыс. голов маточного поголовья овец", - подчеркнул В.Битаров.

Кроме того, в Северной Осетии планируется создание 16 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые будут заниматься переработкой сельскохозяйственной продукции.

Д.Патрушев отметил, что Минсельхоз России окажет поддержку Северной Осетии в реализации проектов, направленных на развитие агропромышленного комплекса.

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