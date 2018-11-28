Следователи проводят проверку видео с поджогом подростка на катке в Красноярске

28.11.18 11:21

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Красноярские следователи начали проверку после размещения в соцсетях видео, на котором группа подростков 18-19 лет подожгла одежду на одном из сверстников, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону.

"24 ноября группа подростков находилась на катке стадиона "Рассвет" и подожгла одежду своего приятеля. Огонь моментально распространился по всей одежде подростка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у администраторов катка был огнетушитель, однако с его помощью сбить пламя не удалось. Потушить горящую куртку получилось только после того, как молодой человек сбросил ее с себя.

В настоящее время следователи устанавливают личности, возраст подростков и другие обстоятельства происшествия.