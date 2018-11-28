Адмирал Комоедов: Системы С-400 в Крыму перекрывают значительную часть Украины

28.11.18 11:34

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Системы ПВО С-400 в Крыму перекрывают почти все Черное море и значительную часть территории Украины, считает экс-командующий Черноморским флотом, бывший глава комитета Госдумы по обороне адмирал Владимир Комоедов.

"Я думаю, что с такими дальностями, которыми обладает эта система, она перекрывает все Черное море и, в том числе, я думаю, что и значительную часть территории Украины", - сказал В.Комоедов "Интерфаксу".

Он также напомнил, что в систему ПВО полуострова включены также другие войсковые системы ПВО, в том числе "Панцирь".

Ранее в среду в пресс-службе Южного военного округа сообщили "Интерфаксу", что в ближайшее время систему ПВО Крыма усилит дивизион зенитных ракетных систем С-400. Ранее сообщалось, что ПВО Крыма обеспечивали три дивизиона ЗРС С-400. Они дислоцированы в районе Евпатории, Феодосии и Севастополя.

При радиусе действия в 400 км, в зону действия систем попадает воздушное пространство над Херсонской и Запорожской областью и частично воздушное пространство Одесской, Николаевской, Криворожской, Днепропетровской и Кировоградской областями областью, а также часть воздушного пространства Молдавии, Румынии и Турции.

ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен поражать цели на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.