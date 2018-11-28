Семь уголовных дел о фиктивном трудоустройстве более 64 тысяч человек завели в Ингушетии

28.11.18 11:47

© РИА Новости. Андрей Старостин

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы Ингушетии возбудили уголовные дела по фактам предоставления ложных сведений о страховании работников, "трудоустроенных" без их ведома, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе СУ СКР по региону.

"Следственным управлением возбуждено семь уголовных дел по ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства", - сказал собеседник агентства.

Так, по его словам, следственным отделом по городу Малгобек возбуждено два уголовных дела.

По данным следствия, 8 августа 2017 года должностными лицами ГУП "Зори Кавказа" в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №3 по региону при посредничестве ООО "Спектр" представлены расчеты по страховым взносам за первый квартал 2017 года. Туда внесены сведения о страховании 9 тыс.865 работников, в то время как на предприятии работал и был застрахован 31 человек.

Аналогичным образом ГУП "Малгобекское" представлены расчеты за первый квартал 2017 года со сведениями о страховании 8 тыс. 568 человек, в то время как на предприятии работали и были застраховано лишь 23 человека.

Следственным отделом по Сунженскому району также возбуждено два уголовных дела.

Так, 8 августа 2017 года должностными лицами опытно-производственного хозяйства "Нестеровское" в межрайонную инспекцию представлены расчеты по страховым взносам за первый квартал 2017 года со сведениями о страховании 8 тыс. 865 работников, в то время как на предприятии работали и были застрахованы не более 20 человек.

Кроме того, 29 июля 2018 года ГУП "Атлас" представило расчеты за второй квартал 2018 года о страховании 9 тыс. 257 работников, в то время как на предприятии работал и был застрахован один человек.

Следственным отделом по городу Назрань возбуждено одно уголовное дело.

20 августа 2018 года сельхозпредприятие "Насыр-Кортское" в налоговые органы представлены расчеты по страховым взносам за первый квартал 2018 года, куда внесены сведения о страховании 9 тыс. 268 работников, в то время как в предприятии работали не более 13 человек. Назрановским межрайонным следственным отделом возбуждено два уголовных дела.

Так, 30 июня 2018 года ГУП "Имени Серго Орджоникидзе" в налоговую службу представлены расчеты по страховым взносам за первый квартал 2018 года о страховании 9 тыс. 279 работников, в то время как в предприятии работали 24 человека.

Предприятием "Магас" представлены расчеты за первый квартал 2018 года о страховании 9 тыс. 261 работника, в то время как в предприятии работали лишь четыре человека.

Таким образом, с 8 августа 2017 года по 20 августа 2018 года должностными лицами указанных государственных унитарных предприятий в межрайонные инспекции ФНС России представлены расчеты по страховым взносам с внесенными без ведома граждан сведениями о страховании 64 тыс. 363 работников, в то время как в предприятиях работали и были застрахованы не более 116 человек.

"Их действиями существенно нарушены права и законные интересы граждан, фактически не состоявших в трудовых отношениях с данными предприятиями, а также охраняемые законом интересы государства в сфере официального статистического учета и системы государственной статистики", - добавил представитель ведомства.

Уголовные дела возбуждены по материалам проверок органов прокуратуры республики, следственного управления, УФСБ и МВД по региону.