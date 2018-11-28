Три человека стали жертвами пожара в Кирове

28.11.18 12:03

© РИА Новости. Игорь Зарембо

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы выясняют обстоятельства гибели трех жителей Кирова в результате пожара, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в региональном следственном управлении СКР.

Возгорание произошло утром в среду в двухквартирном одноэтажном деревянном доме в слободе Зоновы в пригороде Кирова.

"При разборе завалов на месте происшествия было обнаружено тело одного погибшего. Еще двое пострадавших скончались в машине скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

По его данным, погибшие - жильцы дома, женщина и двое мужчин.

"Известно, что они злоупотребляли спиртными напитками", - добавил представитель СУ СКР.

В настоящее время на месте работают следователи, обстоятельства и причины пожара устанавливаются.