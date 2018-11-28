Встреча президентов РФ и США согласована, иной информации Кремль не имеет

28.11.18 12:22

© РИА Новости. Сергей Пятаков

28 ноября. Interfax-Russia.ru - В Кремле исходят из заявления Белого дома о том, что встреча президентов РФ и США в Буэнос-Айресе состоится.

"Мы обратили внимание на вчерашнее вечернее заявление моей коллеги из Белого дома, которая говорила, что Дональд Трамп планирует провести ряд встреч, в том числе, и с Путиным. Поэтому подготовка продолжается, встреча согласована. Какой-либо иной информации от американских визави мы не имеем", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на слова президента США о том, что он может отменить встречу с Владимиром Путиным "на полях" саммита большой "двадцатки" в Аргентине в связи с событиями в Керченском проливе, завершившимися задержанием украинских кораблей.