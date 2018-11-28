Песков прокомментировал слова Михалкова о том, что президенту докладывают не все

28.11.18 12:45

© РИА Новости. Павел Лисицын

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин имеет всю полноту информации, поскольку получает ее из разных источников, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент обладает неоспоримым преимуществом - он имеет множество источников, от которых он получает всю полноту картины", - сказал Д.Песков, комментируя по просьбе журналистов высказывание кинорежиссера Никиты Михалкова о том, что главе государства докладывают не обо всем.

Говоря о своем отношении к мнению известного кинорежиссера, пресс-секретарь президента отметил: "Никита Сергеевич, конечно, - это мэтр, и мы его мнение очень уважаем. Но в то же время, справедливости ради, надо сказать, что, конечно, отдельно взятый источник не может всего рассказывать президенту и не делает этого".