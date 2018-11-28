Точные копии старинных колоколов изготовят для храмов и музеев Тюменской области

28.11.18 13:07

© РИА Новости. Александр Поготов

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Специалисты Сибирского центра колокольного искусства из Новосибирска планируют восстановить в Тюменской области дореволюционные колокола, сообщает в среду пресс-служба Тобольской митрополии.

В частности, в конце этого года сотрудники Сибирского центра колокольногоискусства планируют побывать в Тюменской области, где проведут исследование разбитых старинных колоколов, часть из которых была отлита на заводах Тобольской губернии.

"Исследования заключаются в трехмерном сканировании колоколов и определении их химического анализа с помощью портативного анализатора металлов", - отмечается в сообщении.

В мае-августе 2019 года копий колоколов будут отливать, после чего некоторые из них будут переданы в храмы и музеи Тюменской области.

Проект по отливке копий разбитых колоколов дореволюционного сибирского литья "Вернем колоколу голос" стал победителем конкурса президентских грантов в этом году.