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28.11.18 13:07
Точные копии старинных колоколов изготовят для храмов и музеев Тюменской области
В частности, в конце этого года сотрудники Сибирского центра колокольногоискусства планируют побывать в Тюменской области, где проведут исследование разбитых старинных колоколов, часть из которых была отлита на заводах Тобольской губернии.
"Исследования заключаются в трехмерном сканировании колоколов и определении их химического анализа с помощью портативного анализатора металлов", - отмечается в сообщении.
В мае-августе 2019 года копий колоколов будут отливать, после чего некоторые из них будут переданы в храмы и музеи Тюменской области.
Проект по отливке копий разбитых колоколов дореволюционного сибирского литья "Вернем колоколу голос" стал победителем конкурса президентских грантов в этом году.
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