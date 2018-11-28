Сильный ветер, мороз и метель придут в Астраханскую область

28.11.18 13:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение из-за ожидающегося резкого похолодания объявлено в Астраханской области на двое суток, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"С 29 по 30 ноября в Астраханской области ожидается резкое изменение погодных условий: 29 ноября ожидаются осадки - дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Утром и днем местами сильный снег. Возможна метель, ветер северный, северо-восточный 15 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в отдельных районах региона возможны налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, ухудшение видимости в осадках 500, 1 тыс. метров.

30 ноября ожидается понижение температуры воздуха до 10-15 градусов мороза, днем до 1-6 градусов мороза.