Тела двух пропавших пять дней назад охотников найдены в Астраханской области

28.11.18 13:35

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники МЧС обнаружили в районе Рытого канала тела двух жителей Астраханской области, сообщает ГУ МЧС по региону в среду.

"Поступила информация о пропаже людей. Жители села Евпраксино, 1961 и 1984 годов рождения, 23 ноября отправились на охоту на лодке "Крым". После этого они на связь не выходили. Тела пропавших обнаружены инспекторами ГИМС в районе Рытого канала", - говорится в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в следственном управлении СКР по региону, ведомство начало проверку по факту гибели мужчин.