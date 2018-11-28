Приморье получит 3,7 млрд руб. из федерального бюджета на строительство дамб от наводнений

28.11.18 13:20

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Около 4,3 млрд рублей Приморский край направит на строительство дамб для защиты от наводнений, сообщил врио губернатора края Олег Кожемяко по итогам встречи с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным.

"Обсуждались вопросы, связанные с финансирование программы по защите наших городов (от наводнений - ИФ). У нас в 16 дамб, 12 населенных пунктов. Программа будет финансироваться из двух источников, большую часть берет федеральный бюджет, министерство природных ресурсов - 3,7 млрд руб. Наши - 600 млн руб.", - сказал О.Кожемяков в среду журналистам.

Он уточнил, что на 2019 год запланировано проектирование гидротехнических сооружений, в 2020-2022 годах начнется строительство.

Глава Минприроды Д.Кобылкин отметил, что обсудил с главой края важность превентивных мер по защите от паводка.

"Мы говорили, что очень важно предотвращать наводнения, чтобы не создавать дискомфорт населению, в год (наводнения - ИФ) бывают по два раза. Для этого надо заниматься расчисткой русел рек, дноуглублением, потому что реки меняют русла. Нам в этом направлении предстоит поработать, дать как можно больше полномочий муниципалитетам, чтобы решать это все не в режиме ЧС", - сказал Д.Кобылкин журналистам.

Приморский край регулярно страдает от вызванных тайфунами наводнений, которые наносят ущерб дорогам, сельскому хозяйству, социальной инфраструктуре.