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28.11.18 13:47
Губернатор Ростовской области провел ряд перестановок в правительстве региона
"Владимир Крупин курировал вопросы развития транспорта, дорожной сферы, промышленности и энергетики. Должность заместителя губернатора Ростовской области он занимал с января 2017 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, в соответствии с еще одним указом В.Голубева, работавший заместителем министра по физкультуре и спорту Ростовской области Петр Серов переведен на должность замминистра общего и профессионального образования, а на место П.Серова в спортивном ведомстве назначен Владимир Бабин, занимавший до этого должность министра культуры региона.
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