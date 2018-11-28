Застолье в Калуге закончилось поножовщиной: два человека погибли

28.11.18 13:58

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 ноября. Interfax-Russia.ru - Нетрезвый мужчина в Калуге напал на товарищей с ножом во время застолья в одной из квартир, есть жертвы и пострадавшие, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По данным ведомства, во время застолья произошла ссора, и один из мужчин с ножом напал на приятеля, ранив того в плечо. Пострадавший, пытаясь спастись, выпрыгнул из окна пятого этажа и разбился насмерть.

"После этого нападавший нанес множественные ножевые ранения хозяину квартиры, а также второму гостю. Последний сумел обезоружить нападавшего и нанести ему несколько ножевых ударов, от которых злоумышленник скончался на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое пострадавших госпитализированы и прооперированы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство одного лица и покушение на убийство двух лиц).